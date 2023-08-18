Скульптор Василий Корчевой создал фигуру обнаженной с признаками ожирения женщины, назвав творение "Уверенная".

Во Львове разгорелся скандал из-за выставки современной скульптуры, которую развернули в Стрыйском парке. Речь идет о восьми скульптурах украинских и зарубежных художников. Однако статуи не всем пришлись по вкусу и вызвали волну возмущений в соцсетях.

Как сообщается на сайте львовской мэрии, выставка состоит из коллекции скульптур художественного объединения "КрасноеЧорное", которую организовывает Каневский скульптурный симпозиум. Все скульптуры сделаны из серого гранита из украинских карьеров. Некоторые произведения являются абстрактным символом, некоторые продолжают тему классического искусства, но на новом современном языке, говорят организаторы.

Однако горожане начали возмущаться в соцсетях, увидев скульптуру обнаженной женщины с признаками ожирения авторства Василия Корчевого под названием "Уверенная".

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На критику и возмущении львовян в Facebook отреагировал соорганизатор выставки Павел Гудимов.

"Уже в первые минуты львовяне проявили такую активность в отношении скульптур, что моя лента переполнена фото и сообщениями относительно одной из них, а именно работы Василия Корчевого "Уверенная". Это так важно жить в городе и стране, где демократические мысли являются частью всех процессов, в частности в культуре. Бесконечно благодарю за каждое слово, написанное о скульптурах, за каждую мысль, которая совпадает или не совпадает с моей", - написал Гудимов.

Однако пользователи возмущаются, мол, вместо такого искусства можно было украсить парк новыми растениями, фонтанами или придумать какие-то игры и интерактивы для горожан.

"Больше в мире нет ничего интереснее? Мало нам того уродливого Арбитриума (скульптура возле оперного театра - УНИАН), еще и другую диковинку подвезли во Львов.... В Стрыйский парк! Восемь скульптур - друг друга хуже. И не надо о бодипозитиве толкать. Это о другом. Современное искусство? Народ, включайте критическое мышление", - написала под постом Гудимова фотограф Наталья Вовк.

А пользователь Susanna Agne называет скульптуру "Уверенная" чучелом.

"Это чучело, а не скульптура. Что здесь прекрасного?! Какие ценности здесь представлены? Как дети должны смотреть на это чучело? Совершенно не продуманная акция. По крайней мере, не должна быть в парке, где люди отдыхают. Такие скульптуры могут быть в другом закрытом пространстве, а не в открытом", - считает она.

В комментарии УНИАН представитель организаторов выставки Анна Годун отметила, что такая реакция львовян является абсолютно нормальной. По ее словам, это означает, что скульптуры не оставили никого равнодушными.

"Я бы не называла это возмущением, это дискуссия, обсуждение. И это нормально, люди имеют разные мнения и имеют право их выражать. Да, эти скульптуры эксцентричны. Но их критикуют, прежде всего, люди, которые не хотят разбираться, они руководствуется своей первой эмоцией. Но, когда мы об этом с ними говорим, рассказываем, они начинают понимать, и их мнение меняется буквально на глазах. Это все работы известных в мире художников, которые выставлялись в самых известных музеях. И очень хорошо, что они вызывают эмоции, дискуссию, никого не оставляют равнодушными", - сказала Годун.

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