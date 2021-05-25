Полицейским грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Во Львове работники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских во время получения $2 тыс. взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР. Следователи установили, что заместитель начальника отдела криминальной полиции и оперуполномоченный этого же отдела управления полиции ГУ Нацполиции во Львовской области требовали $2 тыс. у подозреваемого.

«За эти деньги они обещали не передавать дополнительные материалы по делу о кражах в следственный отдел полиции и повлиять на прокурора, чтобы подозреваемый получил приговор без лишения свободы», - говорится в сообщении.

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В ГБР добавили, что квалификация уголовного правонарушения – ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("вымогательство и получение неправомерной выгоды").

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Автор: Светлана Макринская