Во Львове работники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских во время получения $2 тыс. взятки.
Об этом сообщается на сайте ГБР. Следователи установили, что заместитель начальника отдела криминальной полиции и оперуполномоченный этого же отдела управления полиции ГУ Нацполиции во Львовской области требовали $2 тыс. у подозреваемого.
«За эти деньги они обещали не передавать дополнительные материалы по делу о кражах в следственный отдел полиции и повлиять на прокурора, чтобы подозреваемый получил приговор без лишения свободы», - говорится в сообщении.
Читайте такжеРастратили 20 миллионов гривен: трех чиновников уличили в афере с казармамиСейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.
В ГБР добавили, что квалификация уголовного правонарушения – ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("вымогательство и получение неправомерной выгоды").
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одессе полицейский требовал у веб-модели $600 ежемесячно (фото, видео)
- В Киеве двух медиков задержали за вымогательство денег при выдаче тела умершей от COVID (видео)
- САП разоблачила украинца, которого подозревают во взятке экс-главе "Укравтодора" (фото)
- Судью Донецкого окружного админсуда задержали на взятке $30 тысяч (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram