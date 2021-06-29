Иностранцы привезли из Пакистана героин, который под видом партии риса транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны ЕС.

Во Львове в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех граждан Турции, которые контрабандно ввезли в Украину более 1 тонны героина стоимостью около 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемые контрабандой ввезли в Украину из Пакистана героин, который под видом партии риса транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза.

Отмечается, что во время обыска складов во Львове правоохранители обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн.

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Изъятие партии героина во Львове: детали

В январе во Львове правоохранители изъяли партию героина весом более 1 тонны, которую в декабре прошлого года контрабандой ввезли в Украину из Пакистана через морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.).

Далее «товар» под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Евросоюза.

Во время обыска складов во Львове, где хранился наркотик, были задержаны четверо граждан Турции.

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Автор: Светлана Макринская