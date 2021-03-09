Поставки наркотика пытались наладить через почтовые отправления.

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании ликвидировала канал контрабанды кокаина.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, поставки наркотика из Евросоюза пытались наладить через почтовые отправления.

«В Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины

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Автор: Инна Андалицкая