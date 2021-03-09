Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании ликвидировала канал контрабанды кокаина.
Читайте такжеВезли 2 тонны кокаина: девять украинских моряков получили тюремные сроки во Франции
Как сообщает пресс-центр СБУ, поставки наркотика из Евросоюза пытались наладить через почтовые отправления.
«В Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины
Вас также могут заинтересовать новости
- Чат-бот для Telegram помог МВД заблокировать более 200 каналов распространения наркотиков
- Партия кокаина на $40 миллионов: стали известны подробности задержания банды контрабандистов в Одессе (фото)
- В Одессе задержали администратора Telegram-канала за торговлю наркотиками (фото)
- В Киеве разоблачили подпольное производство и сбыт поддельных наркосодержащих лекарств (фото)
- Во Львове в пачках с рисом нашли рекордную партию героина (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram