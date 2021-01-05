Во Львове правоохранители изъяли рекордную партию героина. Более 1 тонны наркотика из Пакистана планировали переправить в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.
Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, спецоперацию проводила Львовская областная прокуратура совместно с областным управлением СБУ, ГУ БКОП СБУ с привлечением спецподразделения "Альфа".
В ходе обыска на складе во Львове изъято более 1 тонны героина. Наркотик планировали переправить в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.
"Наркотическое средство было контрабандно ввезено из Пакистана через Морской торговый порт "Южный", перемещено по территории Украины и растаможено во Львове под видом пищевых продуктов. Героин был расфасован примерно по 5 кг и спрятан в пачки с рисом", - написала генпрокурор.
Правоохранители задержали "с поличным" четырех граждан Турции. Устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику. Отмечается, что ориентировочная стоимость партии героина на "черном рынке" - более 2,3 млрд грн.
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