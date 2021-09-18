Водитель грузового автомобиля "Вольво", гражданин Украины, не знал, что с ним едет незваный пассажир.

На пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией, пограничники Черновицкого отряда обнаружили в запасном колесе под прицепом грузовика 16-летнего гражданина Афганистана.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, иностранца нашли во время осмотра грузового автомобиля "Вольво", который прибыл транзитом из Турции в Латвию.

"Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы во что бы то ни стало добраться до стран ЕС, сначала до Франции. Водитель автомобиля, гражданин Украины, не знал, что с ним едет незваный пассажир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники накормили подростка и дали ему время прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также12 моряков РФ пытались попасть в Украину по паспортам оккупированного Крыма (фото)Ранее сообщалось, как украинец притащил из России 10 коробок военного оборудования и попался пограничникам. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составили адмпротоколі. Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 333.

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Автор: Надя Пришляк