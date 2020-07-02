В Минздраве дали рекомендации педагогам по безопасному проведению ВНО

Главный государственный санитарный врач отмечает, что в пунктах тестирования нужно придерживаться всех санитарно-гигиенических условий, в частности температурного режима в классах.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что Министерство здравоохранения сделало все возможное для проведения ВНО в безопасных условиях и без риска для здоровья во время эпидемии COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время онлайн-брифинга.

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«30 июня состоялся второй этап ВНО по украинскому языку и литературе. Мы – МЗ в составе правительственной команды - сделали все возможное для того, чтобы ВНО было проведено безопасно и без риска для здоровья как детей, так и преподавателей, находящихся во время проведения ВНО», - подчеркнул он.

По словам Ляшко, 30 июня в ВНО приняли участие более 270 тысяч детей. Из них из-за противоэпидемических правил, которые прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача, 52 ребенка не были допущены к проведению ВНО в связи с признаками острого респираторного заболевания.

Как сказал Ляшко, кроме санитарных норм, в пунктах тестирования нужно соблюдать и другие санитарно-гигиенические условия. По его словам, в первую очередь это касается температурного режима в классах.

«С улучшением погодных условий мы отмечаем значительное увеличение температуры в классах, где проводится тестирование. Мы дали соответствующие рекомендации относительно проветривания помещений, относительно выбора помещений с теневой стороны, по обеспечению помещений кондиционированием», - добавил Ляшко.

Главный санврач отметил, что эти рекомендации должны выполнить органы местного самоуправления совместно с педагогами для того, чтобы кроме безопасных противоэпидемических условий были комфортные и безопасные санитарно-гигиенические условия во время сдачи ВНО.

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