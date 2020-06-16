Шмыгаль: тетради для основной сессии ВНО уже завезены на пункты сдачи, никто не собирается ее отменять

Глава правительства также заверил, что причин для переноса внешнего независимого оценивания на август сейчас нет.

На сегодня в Украине оснований для отмены основной сессии внешнего независимого оценивания нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Правительственный портал.

В частности, он напомнил, что правительство в этом году отменило проведение очного пробного ЗНО, заменив его оценкой в режиме онлайн.

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«По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже доставлены на пункты сдачи ВНО», - отметил Шмыгаль.

«Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом», - подчеркнул премьер.

По его словам, показатели, по которым будет переноситься ВНО, понятны. Да, это более 60 активных больных на 100 тыс. населения в среднем по Украине, и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показателя – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, больше чем 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тыс. населения.

«Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО», - подытожил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учреждениях образования пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут средства за изменение формата проведения.

В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

В Украине более 379 тыс. человек зарегистрировались для прохождения основной сессии внешнего независимого оценивания с 25 июня.

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию Минобразования относительно нынешнего ВНО.

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