Из-за паводков на западе более 100 выпускников не смогут сдать ВНО – премьер

По словам главы правительства, для них определят отдельное время и специальную процедуру, по которой они смогут пройти оценивание позже.

Из-за вызванного непогодой подтопления в западных областях Украины более 100 выпускников не смогут принять участие во внешнем независимом оценивании.

Об этом на брифинге во время экстренной рабочей поездки в Ивано-Франковской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на Правительственном портале.

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По словам Шмыгаля, для них определят отдельное время и специальную процедуру, по которой они смогут пройти оценивание позже.

Он также сообщил, что для борьбы с непогодой были передислоцированы на Ивано-Франковщину четыре вертолета, один из них медицинского назначения, который может при необходимости эвакуировать людей. Сегодня вертолетом эвакуировали двух беременных женщин, которых невозможно было доставить в больницы наземным транспортом.

По словам Шмыгаля, на сегодня задача №1 для правительства - это эвакуация больных и тех, кого нужно эвакуировать, размещение тех, кто потерял жилье. Задача №2, добавил он, - это расчистка запруд, образовавшихся из-за грязи и древесины, которая застряла у мостов. «Для этого в область были переброшены дополнительные подразделения ГСЧС с соответствующей техникой. Они начнут расчистку рек, которые могут изменить русла, и этим создают дополнительную опасность», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рекомендуют выпускникам из четырех западных областей, пострадавших от стихии, принять участие в дополнительной сессии ВНО, которая состоится с 24 июля по 10 августа.

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