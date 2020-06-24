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Это был треш: Зеленский пожелал хороших результатов для участников ВНО (видео)

21:42, 24 июня 2020
Общество
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Зеленский добавил, что будет непросто, но «мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата» / УНИАН

Об этом глава государства заявил в видеообращении к выпускникам, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание.

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«Честно говоря, в этом году все не очень справедливо – из-за коронавируса у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, «был полный трэш». Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо и будет очень хороший результат», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что будет непросто, но «мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата».

При этом он призвал не забывать о соблюдении карантинных ограничений - надеть защитные маски, соблюдать надлежащее расстояние друг от друга и все дезинфицировать. «Все, что можно. Все зависит от вашей фантазии», - сказал президент.

«Вы знаете, я всем желаю 36,6 - это о температуре, а не о баллах, а по поводу баллов всем желаю 200 баллов», - отметил президент и пожелал здоровья выпускникам.

Как сообщал УНИАН, основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине продлится с 25 июня по 17 июля.

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