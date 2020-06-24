Это был треш: Зеленский пожелал хороших результатов для участников ВНО (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем выпускникам набрать 200 баллов при сдаче внешнего независимого оценивания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку выпускникам, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание.

Об этом глава государства заявил в видеообращении к выпускникам, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание.

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«Честно говоря, в этом году все не очень справедливо – из-за коронавируса у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, «был полный трэш». Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо и будет очень хороший результат», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что будет непросто, но «мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата».

При этом он призвал не забывать о соблюдении карантинных ограничений - надеть защитные маски, соблюдать надлежащее расстояние друг от друга и все дезинфицировать. «Все, что можно. Все зависит от вашей фантазии», - сказал президент.

«Вы знаете, я всем желаю 36,6 - это о температуре, а не о баллах, а по поводу баллов всем желаю 200 баллов», - отметил президент и пожелал здоровья выпускникам.

Как сообщал УНИАН, основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине продлится с 25 июня по 17 июля.

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