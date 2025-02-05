Президент Украины объяснил, как именно Россию можно склонить к переговорам.

Украина борется за крепкий союз между европейскими партнерами, так как Россия продолжает работать над дестабилизацией ситуации в некоторых западных странах, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы боремся за это единство. И мы упорно боремся за союз между Соединенными Штатами и Европой. Думаю, что без этой прочности победа над [кремлевским диктатором] Путиным невозможна или крайне сложна", - отметил он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В Telegram президента были опубликованы главные тезисы.

Военная помощь Украине

Владимир Зеленский заявляет, что хоть поддержка со стороны США не была прекращена, но какие-либо задержки или ограничения могут привести к потере территорий.

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"Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Представьте, что произойдет, если мы потеряем эти 30%. Последствия не ограничатся Украиной: если американская помощь прекратится, это повлияет на европейских лидеров и ослабит всю коалицию. Мы не только будем зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки. Это будет не просто 30% или 35% - мы можем потерять не менее 60% от общего объема помощи", - отметил он.

Кроме того, это возвысит риск территориальных потерь.

Потери России в войне

По словам президента Украины, оккупанты уже сейчас понесли огромные потери — 300-350 тысяч погибших солдат, 50-70 тысяч пропавших без вести, 600-700 тысяч раненых.

"Это приблизительные цифры. Соотношение потерь составляет один погибший к двум раненым, потому что их полевая медицина слабее. Они часто оставляют своих раненых солдат на поле боя", - подчеркивает Зеленский.

Однако он считает, что Россия, несмотря на огромные потери, все равно не готова закончить войну и не хочет мира, заявляя об обратном. Единственной целью кремлевского диктатора является уничтожение Украины — чтобы наша страна перестала существовать.

Выборы и "российский след" в украинском правительстве

Президент Украины считает, что "не вписывается" в планы России. Оккупантам якобы нужна марионетка во власти Украины, которую можно контролировать. "До войны они уже имели влияние в нашем парламенте. Они контролировали одну из крупнейших политических партий и делали все, чтобы Украина не могла окончательно выбрать европейский путь", - отметил он.

Новые выборы состоятся только после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. Но именно этого, по его словам, и хочет Путин. Ведь если военное положение будет отменено, украинские военнослужащие вернутся домой и тогда некому будет защищать Украину.

Гарантии безопасности

"Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова", - подчеркнул президент Украины. По его словам, в Украине есть вера в то, что президент США Дональд Трамп хочет достичь успеха в этой ситуации. Успехом же Зеленский считает "победу здравого смысла" — прекращения войны и предоставления Украине прочных гарантий безопасности.

По крайней мере, гарантировать Украине то, что Путин никогда не вернется с новым вторжением через год, 10 или 20 лет.

Зеленский подчеркивает, что именно обеспечение членства Украины в НАТО является самым быстрым путем к дипломатии. Но этого все равно будет недостаточно, хотя этот шаг и дает уверенность, что Украина никогда не останется в одиночестве.

О Путине

Владимир Зеленский считает, что Путин поймет необходимость прекращения войны только, если ему поставят четкий ультиматум.

"Если США и Трамп скажут ему: "Закончи войну, или Украина получит первое, второе, третье...", - он прислушается. Если Китай скажет ему: "Остановись, или мы разорвем экономические связи, введем санкции против твоих банков и изолируем твои компании", - он прислушается", - объясняет президент Украины. Также, по его словам, Путин не боится войны с Западом, но боится экономического коллапса и внутренних беспорядков.

Ранее УНИАН сообщал, что война в Украине, по словам Владимира Зеленского, принесла США миллиарды доходов.

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