Владимир Зеленский объяснил, что, кроме всего плохого, США имеет заработок с этой войны.

США заработали миллиарды доходов на войне в Украине и бесценный боевой опыт, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, американские компании имеют контракты на оружие по самым высоким ценам за последние 50 лет из-за огромного спроса, вызванного полномасштабной войной, начатой Россией в Украине.

"Все европейские страны имеют такой запрос. Люди боятся. Это огромные деньги. Американские компании заработали миллионы даже на лицензиях, потому что имеют офисы в Европе. Следовательно, это миллиарды доходов. И я считаю, что эта война точно принесла это, кроме всего плохого", - заявил Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на Youtube.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что технологии, которые были разработаны в Украине, стали доступными и для западных стран. США, в частности, получили опыт современной большой сухопутной войны — и не только с помощью разведки, но и от самих военных, использующих американское оружие.

Видео дня

"Какое американское оружие работает, что не работает, что эффективно. Мы сами разработали дроны против российской техники, энергосети и военных целей, которых у США не было", - отметил президент Украины.

Другие заявления Владимира Зеленского из интервью

Ранее УНИАН сообщал, что в войне с РФ погибло более 45 000 украинцев. По словам президента Украины, при этом было около 390 тысяч случаев ранения. "Есть люди, которые получили ранения, но потом вернулись на передовую и снова получили ранения. То есть количество ранений выше, чем количество раненых людей", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский высказался о своей легитимности и выборах в Украине. "Да, во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, Конституцию. И есть большие вызовы. Как наши военные проголосуют? Как люди на оккупированных территориях проголосуют? Как будут голосовать восемь миллионов украинцев, которые находятся за границей из-за войны?", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: