Зеленский: Если мы потеряем единство, то проиграем войну

Президент в Раде подчеркнул, что внутри Украины нет врагов, ведь наш главный враг - Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце выступления в Верховной Раде заявил, что план победы, среди прочего, призван объединить украинцев вокруг общей цели.

"Мы воюем с Россией - это наш враг. Мы воюем на поле боя, в международных отношениях, в экономике, в информационной сфере, в сердцах людей. Они - враг. Внутри Украины врагов нет", - заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина достигает успехов только в единстве. "Если мы потеряем единство, мы проиграем в войне, как это было столетие назад", - добавил президент.

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Выступление Зеленского в Раде - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду Украины, чтобы представить план победы - это пункты военного, экономического и политического характера, которые помогут одержать победу в войне, начатой Россией 24 февраля 2022 года.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что план победы состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений.

Пункт 1 - геополитический.

Пункты 2 и 3 - военные.

Пункт 4 - экономический.

Пункт 5 - вопросы безопасности.

Кроме того, Украина ждет конкретный "фидбек" от партнеров на свой план победы. "Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный", - заявил Андрей Ермак.

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