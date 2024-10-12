Позже Россию тоже могут ознакомить с украинским планом.

Украина ждет конкретной реакции стран-партнеров на представленный им "План победы". Позже его хотят представить еще и России. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбэк как можно скорее, фидбэк в виде конкретных шагов", - заявил он.

По словам Ермака, Россию тоже могут ознакомить с украинским планом окончания войны, если она направит своих представителей на следующий саммит мира.

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"Когда будет готов план, на втором саммите [мира] мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план", - заявил он.

План победы Украины: последние новости

Как писал УНИАН, сейчас президент Владимир Зеленский проводит дипломатическое турне по странам Европы, где знакомит партнеров Украины с деталями плана победы.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в "плане победы" есть четкая математическая составляющая. В общем, этот план является выразительно четкой моделью того, как можно принудить Россию к честному переговорному процессу, говорит Подоляк.

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