Зеленский: План победы проложит путь к справедливым переговорам

В частности, План победы - это гарантия, что сумасшедшие в Кремле потеряют возможность продолжать войну.

План победы Украины, представленный международным партнерам, проложит путь к честным переговорам без принуждения Украины к несправедливости. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, представляя план победы на заседании Верховной Рады Украины.

"Мы слышим от некоторых партнеров такое слово как переговоры. И значительно реже звучит слово справедливость. Украина, я это подчеркивал неоднократно, отрыта к дипломатии, но к честной, в сильной позиции. И именно поэтому, у нас есть Формула мира. Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости. Украинцы заслуживают достойного мира. План победы проложит путь к этому. План победы - это гарантия, что сумасшедшие в Кремле потеряют возможность продолжать войну. И поэтому, План победы является мостом к реализации Формулы, к реализации Саммита, путем к честной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как подчеркнул президент, на этом пути Украина должна быть сильной, объединенной и сознательной того, что Россия не может отпустить Украину.

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"Но Россия может и должна Украину потерять. Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потери даже желания такого контроля", - констатирует Зеленский.

План победы - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду Украины, чтобы представить план победы - это пункты военного, экономического и политического характера, которые помогут одержать победу в войне, начатой Россией 24 февраля 2022 года.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что план победы состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений.

Пункт 1 - геополитический.

Пункты 2 и 3 - военные.

Пункт 4 - экономический.

Пункт 5 - вопросы безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский представит план победы Украины на саммите Евросоюза. Это состоится 17-18 октября. Жозеп Боррель подчеркнул, что Украину необходимо продолжать усиливать и политическим, и военным путем, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров на приемлемых условиях.

Кроме того, Украина ждет конкретный "фидбек" от партнеров на свой План победы. "Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный", - заявил Андрей Ермак.

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