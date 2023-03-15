Брат мэра Киева Виталия Кличко - Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

Волонтерский штаб "Украинская команда" и Владимир Кличко привезли бойцам 204-го отдельного батальона территориальной обороны города Киева 10 беспилотников. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала 10 дронов Mavic 204-му батальону теробороны г. Киева. С помощью этих беспилотников наши герои смогут еще эффективнее бить врага на всех направлениях и освобождать нашу Соборную, независимую мать-Украину", - заявил Артур Палатный.

Он также отметил, что 204-й батальон ТРО г. Киева был в самых горячих точках страны: Бахмуте, Соледаре и других. Сейчас бойцы находятся на ротации.

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Брат мэра Киева Виталия Кличко - Владимир Кличко, в свою очередь, поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

"Ребята, горжусь вами! Слава героям! Слава Украине! Только вперед и к победе!" - сказал Владимир Кличко.

Ранее "Украинская команда" передала 7 дронов Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также "Украинская команда" и Владимир Кличко передали самые современные шлемы пилотам 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.