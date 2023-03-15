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Волонтерский штаб "Украинская команда" и Владимир Кличко привезли бойцам 204-го отдельного батальона территориальной обороны города Киева 10 беспилотников. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала 10 дронов Mavic 204-му батальону теробороны г. Киева. С помощью этих беспилотников наши герои смогут еще эффективнее бить врага на всех направлениях и освобождать нашу Соборную, независимую мать-Украину", - заявил Артур Палатный.

Он также отметил, что 204-й батальон ТРО г. Киева был в самых горячих точках страны: Бахмуте, Соледаре и других. Сейчас бойцы находятся на ротации.

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Брат мэра Киева Виталия Кличко - Владимир Кличко, в свою очередь, поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

"Ребята, горжусь вами! Слава героям! Слава Украине! Только вперед и к победе!" - сказал Владимир Кличко.

Фото Кличко 15 марта 2023
Фото Кличко 15 марта 2023
Фото Кличко 15 марта 2023
Фото Кличко 15 марта 2023
Фото Кличко 15 марта 2023

Ранее "Украинская команда" передала 7 дронов Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также "Украинская команда" и Владимир Кличко передали самые современные шлемы пилотам 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.