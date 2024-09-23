Повышение будет касаться не всех.

В Украине с 1 октября на 500 гривен вырастет минимальный размер пособия по безработице - с 2500 до 3000 гривен.

Соответствующее решение принял Государственный центр занятости, сообщает народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем Telegram-канале. Она отмечает, что на повышение стоит рассчитывать не всем.

"Повышение будет касаться лиц, имеющих не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Для людей без страхового стажа размер пособия останется на уровне 1500 гривен", - пояснила Южанина.

Выплаты по безработице во время войны

До полномасштабной войны продолжительность выплаты пособия по безработице застрахованным людям не превышала 360 календарных дней, а украинцам предпенсионного возраста - не более 720.

Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а людям предпенсионного возраста - не более 360.

В январе Государственная служба занятости Украины сообщала, что в стране более 96 тысяч человек имеют статус безработных. За год до этого насчитывалось 186 508 таких людей.

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