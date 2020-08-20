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Украинская разведка отказалась комментировать заявление ФСБ о попытке схватить главаря боевиков в России

13:53, 20 августа 2020
Общество
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Украинская разведка отказалась от комментариев по поводу заявления ФСБ / фото mil.in.ua

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не комментируют заявление ФСБ РФ о якобы предотвращении похищения на территории России Службой безопасности Украины боевика, воевавшего на Донбассе.

Читайте такжеСБУ опровергла участие в "вагнеровской спецоперации": фейк, источником которого было российское издание Об этом в комментарии УНИАН сказал представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Черняк.

"Комментировать не будем... Там нет информации ни о нас, ни о наших сотрудниках", - отметил он.

На замечание, что в своем сообщении ФСБ упоминает украинский разведку, Черняк подчеркнул:

"Если они пишут о разведке, то военная разведка Украины не комментирует проведения каких-либо специальных операций, даже если они там какие-то мнимые или виртуальные. То есть, мы не будем ни опровергать, ни подтверждать эту информацию".

Заявление ФСБ о попытке схватить боевика в России: что известно

  • 20 августа ФСБ РФ заявила о предотвращении похищения на территории России Службой безопасности Украины российского боевика, воевавшего на Донбассе. Сообщается, что при попытке похищения задержаны 7 граждан России.
  • Заявляется, что организатором и координатором проведения акции якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала, который, как утверждают в ФСБ, является внештатным сотрудником СБУ и ГУР МОУ, и Игорь Мищенко. 
  • Вместе с тем в Службе безопасности Украины отмежевались от заявления ФСБ. По просьбе УНИАН прокомментировать соответствующее заявление, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила: "Я думаю, что лучше звонить в ГУР по этому поводу, а не к нам".

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Автор: Таня Поляковская

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