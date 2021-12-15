Она регулярно собирает отходы и почти завалила ими дом.

Жительница Полтавы уже более 20 лет сносит в свой двор мусор со всего города, и хотя в начале года ей помогли вывезти все - мусор собрался снова.

Татьяна Приходько утверждает, что имеет право приносить домой все, что захочет, а вот другие люди относятся к ней враждебно и даже пытались сжечь вещи.

"Там бумага, я даже в сапожки бумагу стелю, и пол холодный, даже на пол приходится бумагу стелить. Печь не могу растопить, потому что будет огонь, потому что люди увидят и будут поджигать мои вещи, семь раз уже жгли. Что это за безобразие? Я что не имею права себе домой принести что-то? У них автомобили, квартиры, сколько добра. Я что имею какие-то претензии к их добру? Банки есть, консервация, которую я в церкви брала, надо перебирать. Бутылки есть, надо пособирать и сдавать, потому что некогда было", - рассказала женщина "Суспильному".

Соседка Елена Андреева живет рядом с Татьяной 9 лет. По ее словам, женщина сносит мусор постоянно, а из-за такого "хобби" по двору уже бегают крысы.

Читайте такжеСреди поля, без тепла и света: на Волыни в аварийном доме выживает одинокая 85-летняя бабушка (видео)"С самого утра снег, дождь, у нее фонарик на голове, как у шахтера, и носит, носит, там "оккупировали" юридическую консультацию, там лестница, она там составляет, а тогда сюда переносит. Мою посуду, посмотрела, а у меня на пороге крыса сидит, лапки моет. А перед этим у соседей две крысы сидели на столе, к этим тоже заходили крысы, потому что стало холодно и они начали куда-то прятаться", - говорит Елена.

Как сообщил председатель Подольского районного совета в Полтаве Сергей Белоконь, год назад со двора Татьяны вывезли более 20 крупных авто с мусором.

"Это мусорный автомобиль с манипулятором, у которого есть возможность загружать этот мусор. Объем этого автомобиля 16 кубических метров", - отметил Белоконь.

Однако и после того женщина продолжила собирать мусор.

На жительницу уже жаловались в Подольский райсовет. Земля, где расположен ее дом, находится в коммунальной собственности города, поэтому до конца года коммунальщики собираются вывезти мусор еще раз.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове душевнобольная женщина завалила квартиру мусором.

А жительница Мелитополя предстала перед судом, потому что выбрасывала мусор без паспорта.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова