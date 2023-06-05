С начала полномасштабной войны компания Метинвест направила на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн. Более половины средств были направлены на нужды армии в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом говорится в официальном отчете на сайте компании.

Согласно отчету, для поддержки украинцев, пострадавших в результате войны, компания в координации с Фондом Рината Ахметова создала Гуманитарный проект "Спасаем жизни". Помощь получили почти полмиллиона человек в 70 территориальных громадах. В Украину из Польши доставлено около 4200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой необходимости для уязвимых слоев населения. Это делает проект Метинвеста одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. К проекту присоединились почти 200 компаний со всего мира. За более чем год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 млн евро.

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Также "Спасаем жизнь" внедряет программу физической и психологической реабилитации украинцев: в сотрудничестве с Protez Hub проект помогает военнослужащим и гражданским с ампутациями конечностей начать полноценную жизнь. Сейчас процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 человек, из них 13 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.

"Спасаем жизни" и Protez Hub также запустили первый в Украине образовательный онлайн-портал для специалистов по протезированию и пострадавших. А совместно с партнерами обеспечили украинцев, которые готовятся к протезированию, наборами для послеоперационного ухода. Первая партия из 1000 наборов уже направляется к людям.

"Спасаем жизнь" поддерживает и украинские больницы, которые вынуждены работать в условиях двойной нагрузки. В медучреждения Запорожья, Кривого Рога, Каменского и Авдеевки доставлены медицинские средства на 250 тысяч евро. Кроме того, Метинвест помогает медикам и по отдельной программе, реализуемой совместно с Фондом Рината Ахметова. Всего с начала войны компания направила на поддержание украинской медицины около 200 млн грн.

Кроме того, компания продолжает бесплатно поставлять в медучреждения кислород для лечения больных коронавирусом и других кислородозависимых пациентов. С начала 2023 года больницы получили около 350 тонн кислорода от Метинвеста.

Также в мае Метинвест присоединился к еще одному крупному проекту: совместно с властями компания поможет отстроить жилой дом в Запорожье, который пострадал в прошлом году от ракетной атаки врага. После восстановления здание будет иметь первоначальный вид, ведь оно является памятником архитектуры. На это бизнес направит 50 млн грн.

Напомним, в 2022 году, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.

Недавно также стало известно, что "Запорожкокс", "Запорожогнеупор", Запорожский литейно-механический завод и совместное предприятие "Запорожсталь" Группы Метинвест Ахметова отказались от налоговых льгот, которые были предусмотрены для предприятий в военное положение. Сумма отчислений, которые дополнительно оплатили запорожские металлурги Метинвеста в государственный бюджет, превышает 350 млн гривень - из них более 200 млн гривень получили местные бюджеты.