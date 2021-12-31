В Киеве запрещено использование пиротехнических изделий во время проведения мероприятий.

Взрывы салютов и фейерверков наносят непоправимый вред животным, и в некоторых случаях это может привести к их увечью или даже смерти.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на столичных ветеринаров.

"Ежегодно во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может убежать от хозяина или даже попасть под автомобиль", - рассказала директор "Киевской городской больницы ветеринарной медицины" Наталья Мазур.

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По словам специалистов, подготовить животное к подобному стрессу невозможно, а внезапного взрыва может испугаться даже дрессированный пес.

Пиротехника является также смертельно опасной для птиц, которые из-за шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.

Поэтому ветеринары дали несколько советов, как защитить животное от новогодней пиротехники:

во время новогодних праздников выгуливайте питомца подальше от мест массовых развлечений;

по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку напугает салют, гораздо меньше;

не отпускайте песика с поводка. Даже если он испугался взрыва – держите его крепко, попробуйте обнять и успокоить;

заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие именно успокоительные препараты подходят вашему питомцу.

В КГГА также напомнили, что в столице действует запрет на использование пиротехнических изделий во время проведения мероприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве назвали по меньшей мере три причины, почему стоит ограничить использование фейерверков во время праздников. Во-первых, в Украине идет война, и для многих наших защитников звуки фейерверков напоминают о взрывах на фронте. Во-вторых, новогодние фейерверки загрязняют воздух, который вдыхаете и вы. Третья причина - взрывы пиротехнических средств несут опасность животным и птицам.

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