Фейерверки и салюты в Сиднее освещали небо в течение около 13 минут.

Австралия встретила новый 2022 год зрелищными долговременными салютами и фейерверками.

Прямая трансляция с Сиднея велась агентством Reuters в социальной сети Facebook.

Новый год в большей части этой страны наступил в 15:00 по киевскому времени.

Традиционно, крупнейшее пиротехническое шоу в Австралии проходит в городе Сидней над заливом Порт-Джексон.

Фейерверки и салюты в Сиднее освещали небо в течение около 13 минут.

В частности, крупнейшие салюты запускались с Арочного моста "Гарбор-Бридж". Как и в прошлые годы, салюты и фейерверки взлетали со всех сторон моста - вверх и с обеих сторон.

В конце огненного шоу невероятной красотой с моста стал пиротехнический водопад, который будто падал в воды залива Порт-Джексон.

Кроме того, зрелищные салюты запускались с крыши Сиднейского оперного театра и с лодок, которые стояли на якоре в заливе.

Перед Австралией, в 13:00 по киевскому времени, Новый год встретила Новая Зеландия.

В этой стране в этом году не было салютов, которые традиционно запускаются с крупнейшего сооружения в Южном полушарии планеты - с телекоммуникационной башни "Скай Тавер" (328 м), которая располагается в крупнейшем городе страны - Окленде. Эта башня лишь подсвечивалась разными цветами. Но в отдельных частях Окленда в небе можно было увидеть фейерверки и салюты. В то же время водители, которые проезжали через Оклендский мост в бухте Вайтемата сигналили в знак наступления нового года.

Читайте такжеПапа Римский Франциск проводит рождественскую мессу в Ватикане (видео)Очевидно, программа празднования в этом году была ограниченной, чтобы не собирать большую толпу людей из-за противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что мир начал встречать 2022-й. Уже известно, когда празднуют Новый год в разных странах

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