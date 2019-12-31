Ошеломляюще, но токсично: в Минекоенерго рассказали, почему следует отказаться от фейерверков

Среди прочего, новогодние фейерверки загрязняют воздух, который вдыхаете и вы сами.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды назвали как минимум три причины, почему стоит ограничить использование фейерверков во время праздников.

"Первая: в Украине продолжается война, и для многих наших защитников звуки фейерверков напоминают о взрывах. Как следствие, ухудшается настроение и самочувствие - если вы будете веселиться, в глазах некоторых военных будут слезы. Так во многих городах Украины запрещено использование пиротехнических средств, но несмотря на это, фейерверки все равно популярны. Прежде чем их покупать, подумайте о тех, кто может быть рядом с вами ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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Вторая причина, отмечают в Минекоенерго, новогодние фейерверки загрязняют воздух, который вдыхаете и вы. Ведь дым фейерверка насыщен мельчайшими частицами металла, которые и делают его цветным. К слову, викторианские ученые по цветам могли определить химические вещества, когда сжигали их с помощью горелки Бунзена: синий - медь, красный - стронций или литий, ярко-зеленый или белый - из соединений бария.

В дыму от фейерверков есть и калий, алюминий, перхлораты - семейство очень химически активных соединений хлора и соединений кислорода. Помните, созерцая разноцветное мерцание в небе, вы вдыхаете букет из вышеперечисленных химических соединений. В будущем это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

В то же время остатки фейерверка, падающие на землю, содержат частицы несгоревшего топлива и красители, которые смываются дождями и попадают в сточные воды рек и озер. Как следствие - загрязненные подземные воды, которые люди потом используют для питья.

"Третья причина - взрывы пиротехнических средств несут опасность животным и птицам. Ведь из-за звуков фейерверка четвероногие, скажем собаки, находятся в первой стадии шока и могут убежать от хозяев и попасть под колеса автомобильного транспорта. Птицы же от взрывов могут потерять слух, а еще - места своих гнездовий, ведь фейерверки способны их уничтожить за несколько секунд ", - добавляют в министерстве.

Как сообщал УНИАН, ранее украинский призвали отказаться от живых елок.