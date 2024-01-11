По словам военного, дискуссии вокруг мобилизации уже давно превратились в неконструктивный срач.

Дискуссия вокруг мобилизации в Украине давно перешла в "срач". Это, к сожалению, совершенно неконструктивная история.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко в интервью Radio NV. По его убеждению, разговоры вокруг мобилизации неконструктивны банально из-за того, что общество находится в дискуссии вокруг отдельных деталей и предложений, преимущественно не понимая, что речь идет о системной истории.

"И все эти дискуссии вокруг того, будет жеребьевка, не будет жеребьевка, должны ходить более состоятельные люди в армию или они должны откупиться, на самом деле второстепенные, по сравнению с тем, что речь идет о реконструкции всей системы мобилизации, которая сейчас далеко не настолько эффективна, насколько должна быть", - отметил Гудименко.

По его словам, среди военных на фронте уже сформировалось мнение относительно мобилизационных процессов в Украине.

"Я не могу расписываться за каждого бойца Вооруженных сил, но подавляющее большинство из тех, с кем я общаюсь сейчас, - из моих побратимов, знакомых, товарищей и друзей - все говорят о том, что, с точки зрения армии, смахивает на то, что общество хочет и дальше считать армию котиками, зайчиками, защитниками и ставить лайки в социальных сетях, но не заменять их в окопах. И отношение армии к этой позиции общества, думаю, не надо его артикулировать лишний раз: оно очень простое и понятное", - сказал Гудименко.

Закон о мобилизации - последние новости

Ранее Гончаренко заявлял, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики считает, что в законопроекте о мобилизации есть коррупционные риски.

Это подтвердила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, которая отметила, что действительно в правительственном законопроекте о мобилизации выявлен ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам.

Также, по словам Гончаренко, недостатки нашел и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Там проголосовали за то, чтобы рекомендовать профильному комитету доработать его с учетом альтернативных законопроектов.

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