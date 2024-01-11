Евгений Дикий отметил, что людей на фронте нужно сменить.

Все военнообязанные украинцы должны встать на воинский учет. В армию все равно возьмут столько, сколько надо и далеко не все пойдут в окопы.

"Военный учет должен быть всеохватывающим. Из этого совершенно не следует, что все попадут в окопы. Набирать в армию все равно надо не всех, а ровно столько, сколько надо. А дальше их надо будет заменить. И в зависимости от того, сколько продлится война, до кого-то дойдет очередь, до кого-то нет. Но на учете должны быть все" - заявил бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий в эфире" Украинского радио".

При этом он указал, что одновременно обучить 3-4 миллиона бойцов - это нереальные вещи.

Видео дня

"Кто-то пойдет тренироваться, кто-то нет. Дай нам Бог нормально организовать обучение для этих полмиллиона, кого мы мобилизуем. Даже полмиллиона набрать за короткий срок - это очень сложная задача. Мы это вытянули в позапрошлом году. За весну 2022-го 700 тысяч мы набрали. Но, как тогда это происходило? Помогали все местные советы, волонтеры. То есть это делали не только ТЦК. Это действительно было общее дело, которое мы вместе вытащили. И сейчас к этому надо снова отнестись ответственно. ТЦК и учебные части ВСУ не вытянут такую цифру за какой-то не разумный срок", - подытожил эксперт.

Мобилизация в Украине - другие зявления Дикого

Бывшйи командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Украина может быстро исчезнуть, если люди в тылу не поймут, что мобилизация необходима.

По его мнению, мобилизация украинцев должна была проходить в сентябре-октябре 2022 года, когда было непонятно, пойдет президент РФ Владимир Путин на большую мобилизацию. Для эффективной защиты государства надо, чтобы количество бойцов должно быть как минимум как у врага.

Вас также могут заинтересовать новости: