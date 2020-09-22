Инсталляция в виде лабиринта символизирует путь женщин в украинской политике.

У здания Верховной Рады в Киеве установили оригинальную арт-инсталяцию для женщин-политиков.

Читайте такжеСексистский скандал в "Слуге народа": как отреагировали нардепы-женщины (видео)

В этот день возле ВРУ произошло событие в рамках кампании по поддержке гендерного равенства "Идешь в политику не одна".

Участники мероприятия прошли через иммерсионную инсталляцию и с помощью интерактивных технологий ощутили на себе влияние стереотипов и барьеров, с которыми сталкиваются женщины в политике.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская