Под Радой установили лабиринт, символизирующий путь женщин в украинской политике / фото УНИАН, Ратынский Вячеслав
У здания Верховной Рады в Киеве установили оригинальную арт-инсталяцию для женщин-политиков.
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В этот день возле ВРУ произошло событие в рамках кампании по поддержке гендерного равенства "Идешь в политику не одна".
Участники мероприятия прошли через иммерсионную инсталляцию и с помощью интерактивных технологий ощутили на себе влияние стереотипов и барьеров, с которыми сталкиваются женщины в политике.
Под стенами ВР установили художественную инсталляцию, которая символизирует путь женщин в украинскую политику
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