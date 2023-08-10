В Раде объясняют это тем, что в ряде стран Европы дети до 18 лет не могут перемещаться без сопровождения родителей.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым запрещается самостоятельный выезд за границу несовершеннолетним до 18 лет. Законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно защиты прав детей при временном выезде за пределы Украины" (регистрационный номер 9480) внесла в парламент группа из 8 народных депутатов, среди которых Евгения Кравчук, Никита Потураев, Юрий Павленко.

На сегодня статьей 313 Гражданского кодекса предусмотрено, что лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. То есть на сегодня дети от 16 до 18 лет могут самостоятельно выезжать за границу.

В то же время законопроект предполагает внесение изменений в Гражданский кодекс. Ими предусмотрено, что право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины ребенок будет приобретать по достижении совершеннолетия, то есть 18 лет. Ребенок, не достигший восемнадцати лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей воспитателей, опекуна, попечителя и в сопровождении одного из них или другого уполномоченного ими лица.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев, среди которых и дети, спасая свою жизнь, покинули опасные регионы и выехать за пределы Украины.

В то же время, как говорится в записке, в подавляющем большинстве стран Европы передвижение детей без сопровождения родителей (законных представителей) до достижения ими 18 лет запрещается. Приводится пример, что законодательством Итальянской Республики закреплен юридический термин "несовершеннолетний иностранец без сопровождения родителей" и к ним отнесены все иностранцы в возрасте до 18 лет, прибывшие в Италию без сопровождения родителей. Также сказано, что по польскому законодательству лицо, которому не исполнилось 18 лет, не может оставаться без присмотра.

"Таким образом дети-граждане Украины, пересекая границу без сопровождения родителей с 16 до 18 лет, считаются в большинстве стран Европы "детьми без сопровождения" и к ним применяются комплексные меры: они подпадают под полицейский надзор, надзор со стороны социальных служб, детей помещают в специальные шелтеры и назначают временных опекунов, как правило, из числа иностранных граждан или учреждений", - говорится в пояснительной записке. Также отмечается, что массовый выезд за границу украинских детей после вооруженной агрессии РФ вызвал "беспокойство стран ЕС ростом детей без сопровождения".

"Таким образом дети-граждане Украины, пересекая границу без сопровождения родителей с 16 до 18 лет, считаются в большинстве стран Европы "детьми без сопровождения" и к ним применяются комплексные меры: они подпадают под полицейский надзор, надзор со стороны социальных служб, детей помещают в специальные шелтеры и назначают временных опекунов, как правило, из числа иностранных граждан или учреждений", - говорится в пояснительной записке. Также отмечается, что массовый выезд за границу украинских детей после вооруженной агрессии РФ вызвал "беспокойство стран ЕС ростом детей без сопровождения".

Ситуация с украинскими детьми за рубежом - что известно

Ранее представительница украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова заявила "Радио Свобода" о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забрали детей из семей украинских беженцев. По ее словам, такое происходит из-за различий между законодательством Украины и принимающей страны.

Суслова рассказывала, что это могут быть истории, когда мать была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи.

Представитель омбудсмена называет такие случаи "недоработкой" со стороны Украины: нужно предоставлять выезжающим гражданам больше информации о законах в ЕС.

При этом она отмечала, что сейчас власти Украины работают над тем, чтобы помочь семьям, оказавшимся в подобных ситуациях.

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