Ракетная опасность высока, в море – мины, на дне – мусор.

Профильные специалисты во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса" подчеркнули, что никто не может гарантировать безопасности во время отдыха на побережье даже после траления акватории.

Как заявил руководитель направления по минной опасности общественной организации "Ассоциация саперов Украины" Сергей Чуткий, ни одна проверка не даст 100-процентной гарантии минной безопасности пляжей.

По его словам, согласно приказу МВД, перед открытием каждый пляж должен иметь паспорт акватории, акты обследования и устранения опасных предметов.

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"Даже, если пляжи проверены, проверка не даст 100% гарантий безопасности. Даже если протралить акваторию у берега, маленькие мины могут остаться. Кроме того, море постоянно движется (течения и т.д., - УНИАН) ", - сказал Чуткий.

Он добавил, что морская вода может быть не настолько прозрачной, чтобы специалисты могли полноценно проверить дно, а сетки, которые в Одессе натягивают на траверзах для "ловли" мин, не стандартизированы.

Также определенные мины имеют механизм самоуничтожения - могут взрываться непроизвольно.

"Чтобы, хотя бы, себя обезопасить, купаться можно только на разрешенных властями пляжах", - подчеркнул Чуткий.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, побережье Черного моря, в первую очередь, остается линией обороны.

"Оперативная обстановка изменений почти не претерпела, ракетная опасность высока, враг в основном обстреливает регион с моря, а минная опасность усилилась после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Течение принесло много опасных "сюпризов", о которых мы не знаем. Штормы и течения могут их поднять со дна", - подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что еще раньше было известно: российские военные "разбрасывали" несколько сотен мин в акватории Черного моря, а после выхода из "зерновой сделки" устанавливали новые мины, чтобы заблокировать торговое судоходство.

"Мы обо всем этом сообщили, далее - слово за властью. Только после того, как будут приняты все меры безопасности, пляжи могут быть открыты", - заявила Гуменюк.

По ее данным, с начала 2023 года на побережье Николаевской и Одесской областей Силы обороны обезвредили 32 мины. Также она напомнила о случае, когда житель Одесской области выловил на побережье речную мину, перепутал с газовым баллоном и принес домой. Трагедии не произошло тогда только из-за вмешательства соседей.

Кроме того, по словам эколога Владислава Балинского, после теракта на Каховской дамбе в воде остается много грязи и мусора, которые время от времени выносят течения.

"Донное течение вымывает загрязнения, которые накапливались десятилетиями со времени создания дамбы Каховской ГЭС. Пока остается опасность попадания этой грязи в акваторию", - говорит эколог.

Курортный сезон в Одесской области

Напомним, 7 августа глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что подписал распоряжение об открытии курортного сезона, который был сорван в начале июня из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС. В частности, из-за попадания в море грязи и мусора.

Кипер заверил, что качество воды уже стабилизировалась. Пляжи, которые откроют, должны быть оборудованы защитными сетками, чтобы "ловить" дрейфующие мины, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи и имеющимися поблизости укрытиями.

8 августа стало известно, что предпринимателям разрешили продлить работу кафе в Одессе до 23:00. Но громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться к 22:00.

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