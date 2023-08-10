Повестки получили работники насосных станций и те, кто занимается восстановительными работами.

В городе Новый Буг Баштанского района Николаевской области возникла проблема с водоснабжением из-за мобилизации.

Об этом пишет издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на заявление местных жителей. Люди сообщают, что все работники местного водоканала уволились после получения повесток, поэтому сейчас некому ремонтировать сети. Они без воды со вчерашнего дня.

В Новобугском городском совете сообщили, что работники КП "Водопроводные сети" получили повестки от военкомата, заменить таких профессионалов они не могут. "Не обращая внимания, что КП "Водопроводные сети" относится к объектам критической инфраструктуры и обеспечивает водой территорию двух громад, работники Новобугского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) вручили повестки работникам, которые занимаются восстановительными работами по водообеспечению и работают на насосных станциях", - цитирует их заявление издание.

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Уже в 11:18 на странице горсовета в социальной сети Facebook появилось сообщение, что проводятся работы по восстановлению водоснабжения. "С 10:00 вода начала поступать в водосеть города", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, всеобщую мобилизацию и срок действия военного положения в Украине продлили до 15 ноября 2023 года.

Мобилизовать могут военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

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