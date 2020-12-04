Начато сразу два уголовных производства.

В Министерстве внутренних дел отчитались об открытии уголовных дел по факту провокаций, связанных с деятельностью венгерских организаций на Закарпатье.

Как сообщает пресс-служба МВД, 4 декабря на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины - в противном случае их будет ждать физическая расправа.

"По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса украины. Виновным лицам грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Также правоохранители установили личность мужчины в военной форме, который угрожал венграм физической расправой на специально записанном видео.

"Нам доподлинно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист грозится представителя венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Скандал с венграми на Закарпатье: что произошло

В ноябре в Закарпатской Facebook-сообществе выложили видео, на котором депутаты Сюртовской ОТГ пели после принесения присяги, 21 ноября, национальный гимн Венгрии. В посольстве сказали, что граждане пели не гимн, а молитву, ставшей в стране гимном.

30 ноября сотрудники Службы безопасности провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек. Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины. В свою очередь, МИД Венгрии призвал ОБСЕ направить в регион своих представителей.

Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились на фоне информации о попытках венгерской стороны вмешиваться в украинские местные выборы.

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Автор: Юрий Годован