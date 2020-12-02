Венгерские дипломаты объясняют, что обнародованное в СМИ видео с церемонии принятия присяги депутатами Сюртовской ОТГ неполное, поскольку в конце сессии прозвучал гимн Украины.

Депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной громады на Закарпатье после принятия присяги спели национальную молитву венгров, только впоследствии стала гимном Венгрии.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Венгрии в Украине.

В посольстве отметили, что в последние дни в украинских СМИ получила широкую огласку запись, на которой избранные депутаты самоуправления села Сюрте в Закарпатской области после инаугурационного заседание коллегии якобы поют государственный гимн Венгрии.

Посольство заявляет, что в результате этой новости на депутатов местного самоуправления, венгров Закарпатья и Венгрии рухнул ряд комментариев, гневных или более сдержанных упреков и нападений.

"Мы вынуждены с сожалением констатировать, что авторы этих мнений, а также представители прессы, которые некритически опубликовали запись, были недостаточно проинформированы в этом вопросе. Между тем выяснилось, что лицо, сделавшее запись и опубликовавшее ее с очевидно недоброжелательной целью - которое, кстати, является членом семьи политика, потерпело поражение на выборах - намеренно не записало государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии" , - говорится в заявлении.

"Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что статья 6 закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине" гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

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"Это стало возможным благодаря такому образцовому и современному законодательном положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается эта практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и идентичности меньшинств будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - суммируется в заявлении.

Инцидент на Закарпатье: депутаты спели гимн Венгрии

На Закарпатье Служба безопасности Украины в пределах определенной законодательством компетенции проверяет информацию относительно возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины.

21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

В СБУ полученные материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки обещают принять соответствующие меры реагирования.

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Автор: Виталий Саенко