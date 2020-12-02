Петер Сийярто утверждает, что наблюдатели ОБСЕ будут проинформированы о ситуации на Закарпатье.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал ОБСЕ направить спецмиссию организации на Закарпатье из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств.

Об этом глава МИД Венгрии заявил во время телефонного разговора с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем, передает ТСН.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что наблюдатели ОБСЕ будут проинформированы о случившемся и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

"Я попросил его прислать специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Украину на Закарпатье для расследования вчерашних оскорблений в адрес венгерской общины", - написал Сиярто.

Напомним, ранее Сиярто заявил, что обсудит с НАТО вопрос дальнейшего блокирования членства Украины. Он утверждает, что последние действия украинской власти "перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами".

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Инцидент на Закарпатье: депутаты спели гимн Венгрии

На Закарпатье Служба безопасности Украины в пределах определенной законодательством компетенции проверяет информацию относительно возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины.

21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

В СБУ полученные материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки обещают принять соответствующие меры реагирования.

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Автор: УНИАН