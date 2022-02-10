Речь идет о плановой работе по упорядочению архивных документов, а не о какой-то эвакуации.

В Офисе генерального прокурора опровергают информацию о якобы перевозке из учреждения в Киеве документов во Львов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук.

"В Офисе генпрокурора в настоящее время проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников, и мест их хранения. Это не связано с эвакуацией документов в другие места", - сказала она, комментируя фото с мешками с документами в коридорах здания учреждения.

Также Савчук опровергла информацию о якобы эвакуации серверного оборудования Единого реестра досудебных расследований.

"Оно не демонтировалось и не перемещалось и находится в предварительно определенных местах", - сказала Савчук.

Она подчеркнула, что все информационные системы органов прокуратуры работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Washington Post сообщило, что украинская разведка якобы вывезла все секретные документы из Киева в западную часть страны. Их якобы спрятали в "безопасных местах".

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