По словам директора театра, это был званый вечер с аукционом.

Директор Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша и депутат Александр Книга прокомментировал недавнюю «закрытую вечеринку» с полуобнаженными девушками, которая вызвала скандал.

Читайте такжеВ Запорожье пара занялась сексом в парке средь бела дня: на глазах у прохожих и детей (видео, 18+)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Это не закрытая вечеринка, а званый вечер в честь Дня театра… Зрителей мы вывели, рассадили на сцене. Состоялся буквально один номер будущего мюзикла, а… после этого мы поднялись наверх и уже провели аукцион», - заявил он.

По его словам, театр пригласил богатых и известных херсонцев, чтобы привлечь их к меценатству.

Отмечается, что на аукционе впервые в Украине распродали роли в спектакле «12 стульев». По словам директора театра, гости мероприятия купили десять ролей, отдав за них 200 тысяч гривень:

«Мы вынуждены продавать роли, потому что у государства нет средств на выпуск спектакля».

В целом в театре мероприятием и скандалом, который оно вызвало, довольны. Считают происходящее рекламой.

Вечеринка с полуобнаженными девушками: предыстория

На днях в сети появилась информация о том, что в театре устроили закрытую вечеринку для «своих». Гостей развлекали танцами с полуобнаженными женщинами.

На мероприятие при этом были приглашены руководители города и области, депутаты и бизнесмены.

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Автор: Катерина Шварц