Меры социальной дистанции и карантина на мероприятии решительно нарушались.

Депутат Херсонского облсовета театра Александр Книга устроил закрытую вечеринку для "своих". Гостей развлекали танцами с полуобнаженными женщинами.

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Об этом сообщает местный сайт "Мост". Утверждается, что видео с вечеринки опубликовали в Instagram участницы мероприятия.

На вечеринку "по случаю Дня театра" были приглашены руководители города и области, депутаты и бизнесмены. Среди них глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков.

На мероприятии не соблюдались меры социальной дистанции и карантина. Перед гостями выступали актеры театра, проводился благотворительный аукцион, на котором продавали картины и право сыграть в спектакле.

В какой-то момент участникам преподнесли сюрприз в виде танца полуобнаженных девушек.

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Автор: Дмитрий Захаров