На фоне обращения звучал украинский гимн, а все участники этой акции зачитывали обращение на украинском языке.

Известные грузинские певцы, актеры, спортсмены, политики записали обращение в поддержку Украины на фоне усиления угрозы со стороны РФ.

Видео опубликовал грузинский телеканал Formula в Facebook.

Известные представители Грузии выразили свою обеспокоенность относительно ситуации в Украине. К украинцам обратились Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, шеф-повар Миша Авсаджанишвили, общественная активистка Татуша Арвеладзе, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссеры Кэти Мачавариаши и Салом Мшвилдадзе, телережиссер Михеил Гонгадзе, соучредитель Kyiv Art & Fashion Days Софо Чкония, участник детского "Евровидения" Нико Каджаия, учитель Ладо Абхазава, философ Леван Гамбашидзе, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, историк Юлон Гагошидзе и оператор Зураба Алавердашвили.

"Мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Мы с надеждой наблюдаем, что весь мир мобилизован, как никогда, и верим, что человечество станет против зла и не допустит несправедливости", - сказано в обращении.

Они отметили, что верят в украинский народ и его способность противостоять государству-агрессору.

"Успех Украины - это успех Грузии. Ваша победа - это наша победа, ваша свобода - это наша свобода. Да здравствует свободная Украина! Да здравствует свободная Грузия!"- сказано в искреннем обращении.

Также они заверили, что Грузия всегда поддерживала украинцев и продолжит это делать.

На фоне обращения звучал украинский гимн, а все участники этой акции зачитывали обращение на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице Грузии Тбилиси на здание российского дипломатического представительства с помощью проектора разместили огромное изображение украинского флага.