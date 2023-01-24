Средства главнокомандующий получил в наследство от американца украинского происхождения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный задонатил на армию 1 миллион долларов. Средства он получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Как пишет The New York Times, эту информацию журналистам подтвердили как в семье Степанца, так и в пресс-службе Генштаба.

Журналисты отметили, что в целом в течение 2022 года украинцы задонатили на армию 22,3 миллиарда гривен. Это около 500 миллионов долларов. В то же время благотворительные взносы внутри нашей страны, направленные на гуманитарную помощь, составили 920 миллионов гривен, или 20 миллионов долларов.

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Кроме того, деньги на ВСУ передают немало предпринимателей. Рестораны же предлагают посетителям жертвовать небольшие суммы военным при оплате счета.

Издание напомнило, что сбором донатов для армии занимаются также общественные организации. На эти средства осуществляются закупки бронежилетов, очков ночного видения, инфракрасных прицелов и другого оборудования.

Война в Украине: последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard после многомесячных дискуссий с союзниками.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время речь идет о предоставлении Украине международными партнерами где-то 300 танков, но пока это теоретически.

Новости поступают и с передовой. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины при поддержке военных Вооруженных сил ворвались в тыл оккупантов на Херсонщине. Группа специального назначения провела разведывательный рейд в районе Новой Каховки в ночь с 23 на 24 января.

В то же время появились подробности о пропавших в начале января в Донецкой области британских волонтерах. Они были убиты при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара.

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