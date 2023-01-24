Мужчины пытались спасти пожилую женщину, когда в их автомобиль попал снаряд.

Пропавшие в начале января в Донецкой области британские волонтеры найдены, они были убиты при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара.

Об этом говорится в заявлении семьи Кристофера Пэрри, опубликованном Sky News. По их словам, мужчина прибыл в Украину в марте, "в самый темный час начала российского вторжения" и спас более 400 жизней и множество брошенных животных.

"Мы никогда не думали, что будем прощаться с Крисом, когда у него впереди была такая полная жизнь. Он был заботливым сыном, замечательным братом, лучшим другом для многих и любящим партнером. Он любил скалолазание, езду на велосипеде, бег и прыжки с парашютом и хотел путешествовать по миру", - сообщила его семья.

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Семья Эндрю Бегшо сообщила журналистам, что волонтеры пытались спасти пожилую женщину из Соледара, когда в их машину попал артиллерийский снаряд.

"Эндрю было 47 лет, он был холост. У него был брат, две сестры и семь племянников и племянниц. Он был научным исследователем в области генетики, но с апреля прошлого года работал волонтером в Украине. Мы хотим, чтобы его смерть не была напрасной. Мы среди многих родителей, которые скорбят о смерти своих сыновей и дочерей. Мы призываем цивилизованные страны мира остановить эту безнравственную войну и помочь украинцам избавить свою родину от агрессора", - говорится в их заявлении.

Розыск волонтеров на Донбассе

Напомним, что об исчезновении Кристофера Пэрри и Эндрю Бегшо стало известно 7 января.

В полицию сообщили, что накануне волонтеры выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними была утрачена.

Полицейские открыли уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 ("Пропавшие без вести") Уголовного кодекса Украины.

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