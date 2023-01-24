Также он подчеркнул, что Украине очень нужны истребители F-16, что будет способствовать проведению наступательной операции.

В настоящее время речь идет о предоставлении Украине международными партнерами около 300 танков, но пока это теоретически.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире информационного телемарафона. "У нас еще есть Challenger, нам еще обещают как написали - достаточно большое количество Abrams одновременно - что это значит мы пока не понимаем – где-то проходило 30-50. Плюс еще Т-72, которые все же модернизируют сейчас в Чехии. 300 уже набирается. Ну конечно, это пока 300 теоретические, которые нам только пообещали. Будем видеть, когда они появятся реально в войсках. 100 танков – это бригада сверхсовременных танков", - отметил он.

Самусь подчеркнул, что танки Challenger, Leopard, Abrams и даже французские Leclerc – это техника "с высшего пьедестала танков" в мире. По его словам, имея бригаду танков "Леопард-2", а особенно "Леопард-2А6" - предпоследней модификации, но это очень сверхсовременные танки с чрезвычайными возможностями, - это серьезно улучшает нашу ситуацию на поле боя.

Видео дня

"Танк - это все таки крепость, которая может прорывать фронт, которая очень помогает пехоте осуществлять прорывную наступательную операцию, которую мы хотим провести. По сравнению с теми "мясными волнами", что делает сейчас Россия, у нас будет совершенно другой подход - использование сверхсовременного оружия. Это не просто железки, которые есть в России и она достает из баз хранения советских, а это техника с системой разведки, управления, полная осведомленность экипажа о том, что происходит на поле боя", - подчеркнул Самусь.

Также эксперт отметил, что без господства в воздухе очень трудно проводить какие-либо наступательные операции. По его словам, у Украины есть авиация, и Россия не достигла господства в воздухе. В то же время Самусь подчеркнул, что предоставление Украине истребителей F-16 серьезно усилит украинские позиции на фронте.

При этом он отметил, что на сегодня Нидерланды откровенно говорят, что могут отдать Украине свои F-16, потому что они будут перевооружаться на истребители F-35. "F-16 изменит картину боя - в воздухе это будет примерно как HIMARS. По сравнению с теми самолетами, что есть в России, F-16 - это другого уровня машина, которая изменит наши возможности не только в противодействии авиации противника, но и в поддержке наземных сил", - подчеркнул Самусь. Он добавил, что другие страны также могут предоставить Украине истребители.

Помощь Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2.

Депутаты бундестага в среду, 25 января, рассмотрят вопрос возможных поставок танков Leopard из Германии в Украину.

Ранее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине самолетов истребителей F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: