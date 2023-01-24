Украинские защитники уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленного.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины при поддержке военных Вооруженных сил ворвались в тыл документов на Херсонщине.

Группа специального назначения провела разведывательный рейд в районе Новой Каховки в ночь с 23 на 24 января, рассказали в пресс-службе ГУР.

"Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов. Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег", – сообщают разведчики.

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На месте группа специального назначения вступила в бой с вражескими войсками.

"Разведчики гранатометными выстрелами уничтожили дом, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местам расположения вражеских резервов", – информируют в ГУР МО.

Враг понес значительные потери. Украинские защитники уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленного.

"Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра. Работа по деоккупации украинской территории продолжается", – добавили разведчики.

Новая Каховка-последние новости из оккупированного города

Новая Каховка, город на левобережной Херсонщине, где расположена Каховская ГЭС, находится под оккупацией российскими захватчиками.

В середине декабря оккупанты также вывели отсюда часть своих войск и переместили в район населенного пункта Нижние Серогозы. Среди местных жителей оккупанты распространяли информацию, что город будет брошен российскими войсками до конца 2022 года, и этого не произошло.

Сейчас на территории города продолжается мародерство и грабеж местного населения. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. Городская больница в то же время обслуживает потребности врага, который продолжает терять свой личный состав. Сюда ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими.

Ранее аналитики спрогнозировали, что враг может нанести удар по Каховской ГЭС, обвинить в атаке на украинскую сторону, и воспользоваться этим для прикрытия своего отступления.

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