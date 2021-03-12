В Киеве жалуются, что ложная информация о прививках отпугивает людей, что приводит даже к потере доз.

Сначала Украина стала заложницей геополитики распределения вакцин от COVID-19. Из-за противостояния России и Запада было трудно получить дозы. Теперь, когда они есть, Украина столкнулась с новым вызовом: найти людей, которые хотят вакцинироваться.

Об этом пишет New York Times. Украина настолько погрязла в дезинформации о COVID-19, что уровень нерешительности в вакцинации здесь один из худших в Европе. Делать прививки не хотят даже врачи и медсестры. Это привело к медленному запуску программы вакцинации в Украине. Сейчас лишь немногим больше 23 тысяч человек в стране с 42-миллионным населением получили свои дозы.

Читайте такжеСтало известно, кого будут вакцинировать от коронавируса в Украине после медиков (видео)Украинские СМИ сообщают о случаях, когда в больницах открытые флаконы с вакциной просто выбрасывали в помойку, потому что не нашлось врачей и медсестер, которые бы хотели принять эти дозы. Программа развития ООН и ЮНИСЕФ опубликовали исследование, в котором говорится о том, что Украина страдает от "информационной эпидемии". Поскольку социальные сети здесь "переполнены фальшивыми утверждениями" о болезни и вакцинации.

Частично вина лежит на напряженной внутренней политике в Украине. Оппоненты президента Владимира Зеленского расширили свою критику, нацеленную против него, на две вакцины, о которых его администрация договорилась. Одна из них - это препарат, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, а другая - китайская вакцина от компании Sinovac. New York Times отмечает, что клинические испытания этих препаратов показали, что они безопасны и эффективны.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая теперь возглавляет одну из оппозиционных партий, подала в парламент законопроект, который откровенно критикует администрацию Зеленского. Также документ предлагает правительству выплачивать компенсации за любые побочные действия и "защитить каждого украинца от негативных последствий" от двух вакцин.

Читайте такжеУкраина ожидает прибытия вакцины Pfizer от COVID-19 в ближайшие неделиБывший президент Петр Порошенко сказал, что украинские медики отказываются делать прививки из-за убеждения, что вакцины плохого качества. Он использовал нецензурную лексику, описывая препараты во время речи в парламенте.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью сказал, что политическое противостояние подрывает уверенность в вакцинации.

"Политики делают вклад в то, что люди не доверяют вакцинам", - сказал он.

Примерно треть врачей и медсестер в Украине уже были заражены и переболели COVID-19. Остальные же делятся на тех, кто хочет сделать прививку и кто не намерен принимать любую из доступных вакцин. Степанов сказал, что распространенное негативное отношение стало результатом "большого количества фальшивых новостей, которые распространили участники движения против вакцин".

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

МОЗ внес изменения в Национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Перевод: Лесь Дымань