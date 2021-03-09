По словам Зеленского, Порошенко назвал вакцину словом, которое на самом деле характеризует суть поступков экс-президента.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "непарламентское выражение" бывшего президента и народного депутата Украины Петра Порошенко относительно вакцины от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве.

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"Неизменными спутниками информации являются свобода слова и пропаганда и дезинформация. Сегодня между ними идет информационная война. Война, где битвы проходят не на полях, а в киберпространстве. В человека попадают не пулями, а фейками. К сожалению, в этой войне, как и в классической, жертвами могут стать миллионы живых людей. Кто-то называет ее войной завтрашнего дня, следующего тысячелетия, но мы, украинцы, почувствовали ее на себе, она длится не один год", - заявил он.

Глава государства отметил, что дезинформация, маскируясь, выглядит достоверной, прячется в деталях, играет на эмоциях, "радуется", если у читателя нет желания и времени на размышления, глубокий анализ.

"Как никто другой, мы знаем, какие ужасные последствия имеют истории о "распятом мальчике", "поездах фашистов-карателей", о "нас тут нет", - отметил он.

"Не менее опасно то, что информационно наш страну атакуют не только извне, но и изнутри. Когда "большие патриоты" врут гражданам о Новых Санжарах, о том, что защитникам на фронте запрещено стрелять, о тарелки с борщом. Или, когда называют вакцину словом, на самом деле характеризующим суть их поступков. Ведь в погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев", - подчеркнул президент.

Комментарий Порошенко о вакцине CoviShield

1 марта на заседании Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп Порошенко раскритиковал действия нынешней украинской власти по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

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Порошенко сказал, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса.

"На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, - прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который находится в отчаянии, - потому что г***о привезли. На сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности", - заявил экс-президент.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

В среду, 24 февраля, в Украине начали делать прививки от коронавируса медицинским работникам. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Константин Гончаров