По словам академика Сергея Комисаренко, чтобы правильно провести вакцинацию, нужно подготовить всю инфраструктуру.

Массовая вакцинация украинцев от коронавирусной болезни COVID-19 начнется не раньше середины 2021 года.

Читайте такжеЛяшко заявил, что в 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 50% населения УкраиныТакой прогноз озвучил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, передает «Украина 24».

«Главное – не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику, для того, чтобы ее провести правильно», – отметил он.

По словам Комиссаренко, в Украине вакцина появится в начале второго квартала следующего года: «Но массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать».

Вакцина от COVID-19 для украинцев: что известно

8 ноября заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавируса.

По словам Ляшко, это означает, что около 4 миллионов граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

24 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о первый этап вакцинации населения Украины от COVID-19 и назвал категории, которые будут иметь приоритетность прививок.

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Автор: Катерина Шварц