Владимир Фитьо отметил, что никого мобилизовать сразу не будут.

Постановка на воинский учет женщин отдельных професий с 1 октября необходима для проверки мобилизационного ресурса. Отправлять на фронт сейчас никто не будет.

По словам начальника пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, женщины-медики должны прийти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы встать на учет, но это не значит, что их мобилизуют и отправят на фронт.

"Женщины будут проходить медицинский осмотр. Будет устанавливаться их степень пригодности к военной службе. Такая процедура нужна, чтобы уточнить, какой есть в Украине мобилизационный ресурс медицинских работников", - объяснил Фитьо в эфире телемарафона.

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При этом он указал, что сейчас у ВСУ нет проблем с медицинским персоналом.

Воинский учет для женщин с 1 октября - что известно

Приказ Министерства обороны Украины предусматривает семь основных профессий и 14 специальностей, которые обязывают стать на воинский учет, в том числе и медициские.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что в прошлом году Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизации, согласно которому женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. В связи с этим с 1 октября они должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и пройти все необходимые процедуры.

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