В Жулянах назревает строительный скандал - местные жалуются на незаконную высотку на 50 квартир

Люди предупреждают городскую власть о неминуемой экологической катастрофе и инфраструктурном коллапсе.

Жители столичного микрорайона Жуляны заявляют, что готовы к открытому противостоянию с ООО «Строительная Компания-Парк», которая начала, по словам жильцов, незаконное строительство очередной жилой высотки на улице Вишневой, 6-8.

Как говорится в обращении жильцов к столичной власти, которое есть в распоряжении УНИАН, на земельном участке без всякой разрешительной документации начала гнать жилую высотку на 50 квартир.

Местные жители обратились к властям Киева с требованием немедленно вмешаться в ситуацию, остановить строительство и наказать виновных. В противном случае люди готовы своими силами поставить заслон возведению нелегального объекта.

Люди собрали документы, свидетельствующие о незаконности строительных работ. Департамент ГАСИ города Киева официально проинформировал, что не выдавал и не регистрировал разрешительных либо декларативных документов на право выполнения застройщиком подготовительных, либо строительных работ. В свою очередь, Департамент градостроения и архитектуры КГГА подтвердил, что также не выдавал ООО «Строительная Компания-Парк» градостроительных условий и ограничений на застройку земельных участков по ул. Вишневой, 6-8, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестре.

На данный момент Соломенским отделением полиции ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по факту самоуправства, связанного с проведением строительных работ без разрешительных документов.

Местные жители предупреждают о реальной экологической угрозе строительства для всего микрорайона: застройщиком не предусмотрено подключение комплекса к центральным сетям канализации, что приведет к серьезным последствиям в результате загрязнения поверхностных вод и грунта прилегающих земучастков фекалиями.

Вместе с тем, как говорится в обращении жильцов, незаконная стройка нарушает права владельцев прилегающей земли. Многоэтажка возводится на расстоянии менее одного метра к соседним участкам. При этом, пятно застройки исключает возможность оборудования паркомест, зеленой зоны, игровых площадок и другой придомовой инфраструктуры.

Наконец, люди свидетельствуют, что за реализацией проекта не ведется авторский и технический контроль, на стройке работают наемные, официально нетрудоустроенные застройщиком рабочие, которые живут прямо на стройплощадке. Высотные работы выполняются ими без страховки, что в любой момент может привести к несчастным случаям.

В начале июля 2020 года, мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей правоохранительных органов приобщиться к работе с активистами и городскими властями для оперативного реагирования на обращения киевлян относительно возможных незаконных строек в столице. «В мэрии состоялось заседание комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс. И убежден, нам нужно активизировать работу комиссии по проблемам незаконных застроек», - заявил Кличко.

Жители Жулян в обращении выразили надежду, что киевский городской голова не оставит без внимания их обращение и оперативно предотвратит очередное проявление градостроительного хаоса в столице.

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