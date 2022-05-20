В связи с этим, в городе также продолжили работу общественного транспорта.

В Запорожье с 20 мая сокращается время действия комендантского часа.

Об этом сообщила Запорожская областная государственная администрация в Facebook.

Как отмечается, теперь он продлится с 22:00 до 05:00.

"В связи с этим, в городе продолжили работу общественного транспорта. Электротранспорт теперь будет работать с 7:00 до 20:00", - заявили в ОВА.

Также в сообщении добавили, что в Запорожских Центрах предоставления административных услуг с начала мая принимаются заявки на возмещение средств за имущество, которое было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

Сейчас существует два варианта подачи заявки: самостоятельно через приложение "Дия на смартфоне" или же через администратора, который зарегистрирован на портале "Дия". Процедура подачи заявки является максимально упрощенной, подчеркнули в ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Запорожьем 9-летний мальчик провел два месяца в эпицентре боев без родителей. Ребенка удалось вывезти с оккупированной россиянами территории.

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