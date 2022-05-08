Ребенка удалось вывезти с оккупированной россиянами территории.

В Запорожской области 9-летний мальчик провел два месяца в оккупации без родителей и под обстрелами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в начале российского вторжения ребенок оказался в эпицентре боевых действий и был буквально "отрезанным" от мамы с папой. Он скрывался вместе с дальними родственниками в подвале.

Мама мальчика была на последнем месяце беременности, как россияне начали обстреливать Степовое в Запорожской области. Отец повез жену в роддом, а Сашу отправил к родным. Когда возвращался за ним, все эвакуационные коридоры уже были закрыты. В итоге родители остались на подконтрольной Украине территории, а ребенок – на оккупированной.

"Мы каждый день созванивались. Были слезы и плачи, и кричал: "я пешком уйду". И истерики были… Забрать его было невозможно", – рассказала мама мальчика.

Помогли семье команда отчаянных волонтеров. На протяжении всего пути с оккупированной территории мальчика передавали из рук в руки. Вывозили его под обстрелами.

Сейчас ребенок привыкает к мирной жизни и помогает родителям ухаживать за маленькой сестрой. Всей семьей они живут в аптеке, которую переоборудовали под жилье для переселенцев.

Напомним, ранее сообщалось, как захватчики издеваются над желающими покинуть оккупированный Мелитополь.

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