В преступной схеме приняли участие правоохранители, а также чиновники местной власти.

В Запорожской области обнаружили схему, которая позволяла за деньги пересекать линию разграничения в обход утвержденного порядка.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

Обычно, граждане должны подавать заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки. По данным следствия, отдельные "дельцы" Запорожского ОВГА, городского совета, а также правоохранительных органов за деньги обеспечивали быстрое и позитивное рассмотрение таких заявок.

Отмечают, что злоумышленники разработали целую систему поборов с граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса.

Сотрудники ГБР 13 августа провели более 20 обысков в Запорожской ОВЦА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме.

Кроме того, "на горячем" задержали одного из посредников. Через него хотели передать $1400 за "положительное" рассмотрение заявления. Ежедневная незаконная прибыль "дельцов" составляла 2 миллиона гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области обнаружили схему по незаконному выезду за границу. Одесситка вывозила мужчин призывного возраста под видом опекунов приемного сына.

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