Клиентов женщина подыскивала в тренажерных залах.

Одесситка вывозила за границу мужчин призывного возраста под видом опекунов приемного сына.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Установлено, что 29-летняя женщина в Одессе, в тренажерных залах, подыскивала мужчин, уклоняющихся от мобилизации, и предлагала им помощь в выезде в соседнюю страну. Помощь заключалась в изготовлении фиктивных документов об опеке над ее 15-летним приемным сыном и переезде вместе с подростком за границу. Свои услуги правонарушительница оценивала в 1,5 тыс. долларов с человека.

Таким образом женщина помогла бежать из Украины трем мужчинам призывного возраста. Правонарушительницу разоблачили во время очередной попытки выехать за границу вместе с уклонистом.

Фигурантке объявили подозрение в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины) и торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего его опекуном повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 149 УК). Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации происшествия по факту подделки документов. Их полицейские направили на экспертизу.

Согласно действующему законодательству, за содеянное злоумышленнице может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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