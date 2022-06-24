Законопроектом также определяются категории лиц, которые могут проходить военную службу в пределах области, в которой они зарегистрированы или проживают.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7484, которым предлагается на законодательном уровне запретить выезд мужчин 18-60 лет за пределы страны на время военного положения за исключением лиц, которых определяет правительство, и тех, кто имеют право на отсрочку.

Текст законопроекта авторства группы депутатов размещен на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в настоящее время вопрос о порядке выезда из Украины граждан мужского пола во время действия военного положения в Украине урегулирован только Указом Президента Украины, а не законами.

Соответственно, авторы предлагают добавить в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" новую статью.

В ней должно быть определено, что гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы Украины во время действия военного положения.

В то же время они имеют право выехать за пределы Украины во время военного положения, если подпадают под нормы абзацев три - тринадцать части первой и абзаца второго части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о:

мужчинах, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчинах, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

мужчинах, признанных лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья;

получателях профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования.

Кроме этих лиц, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, определенным Кабинетом Министров Украины.

В то же время определенной категории граждан предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", это военнообязанные лица, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а также лица, признанные лицами с инвалидностью или непригодными к воинской службе по состоянию здоровья.

Эти лица не могут быть привлечены к военной службе без добровольного согласия и могут выезжать за границу.

Кроме этого, законопроєктом предлагается внести изменения, связанные с ликвидацией налоговой милиции и созданием Бюро экономической безопасности, предоставив работникам последней возможность получать отсрочку.

Также предлагается установить, что ряд категорий лиц могут быть призваны на военную службу с их согласия и проходить военную службу в пределах области, в которой они зарегистрированы или проживают. Речь идет, в частности, о лицах с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья.

Запрет выезда из Украины во время военного положения

Как писал УНИАН, на период действия правового режима военного положения Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине" выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается. Военное положение сейчас продлено до 23 августа.

В Государственной пограничной службе Украины напоминали, что запрет не применяется к отдельным лицам этой категории.

В частности речь идет о лицах, которые имеют удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет; имеющие заключение военно-врачебной комиссии о негодности с исключением с воинского учета.

Также это лица, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Кроме того, это лица, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью i или II группы, до достижения им 23 лет; усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

В этом перечне также лица, занятые постоянным уходом за теми, кто в нем нуждаются, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Среди прочего, это лица, которые выехали в другие государства на постоянное место жительства, что документально подтверждено; соискатели профессионального передвищої и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за рубежом по дневной или дуальным формам получения образования (студенты, слушатели).

Кроме этого, пересечь границу на выезд из Украины могут военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законодательством случаях, в частности: водители, которые забронированы для осуществления международных грузовых перевозок, перевозок для нужд Вооруженных сил Украины, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи; люди с инвалидностью и лица, их сопровождающие.

"Отдельно обращаем внимание, что все граждане, которые подпадают под исключение, должны иметь необходимые документы для подтверждения. При этом в ходе мероприятий пограничного контроля будет проверяться их действительность и факт выдачи соответствующими органами", - отмечали пограничники.

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